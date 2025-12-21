「老賴」前國腳︱球迷身故始獲還清欠款 戴琳曾逐次付¥7羞辱債主

前國腳戴琳的球迷潘碩，23年向偶像借出7萬人民幣，但戴琳一直又拖又欠。潘碩後來患上肝硬化向戴追款付「救命費」，對方卻每次只還7元、20元羞辱。直至潘碩病逝5日，戴琳才把欠款還清。

債主肝硬化拒還救命錢

上海申花前球員戴琳，職業生涯保守估計收入達3000萬，但近年屢傳欠債，2023年因欠款28萬被法院列為「老賴」。

35歲的戴琳，數月早前被揭2023年向山東球迷潘碩前後借款約7萬，原承諾當月還清，但一直拖延，多年來只斷斷續續還了約3.4萬元。

潘碩去年確診肝硬化，多次向戴琳催還錢「救命」，但仍未獲理會，或被多次以7元、20元的轉款，侮辱潘碩。

9月，潘碩向媒體人李平康求助，將戴琳欠債不還事件曝光，戴一度償還部份欠款，但同時辱罵潘碩把事件公開，又曾稱要潘把相關文章刪除才還款。

12月初，潘碩因病情惡化入院轉入ICU，每日治療費近3萬元，其家人要賣房籌錢治療。李平康再次將戴琳欠債一事曝光，戴始轉款3000元，但因當時潘碩已陷肝昏迷，導致轉賬超時退回。

付5000元予死者父母

潘碩的姑姑在15日公佈，潘碩因治療無效去世。16日，戴琳向《新京報》表示，正在準備後續聲明，希望讓大家瞭解內情。

至20日，潘碩姑姑確認，戴琳已把欠潘碩的2.9萬多元餘款清還，並多轉了5000元。不過，潘碩家人拒絕多收，強調潘碩生前遺願只是想把借款取回，但戴琳至發稿時仍未提供銀行賬號予潘家，暫未能將多出的5000元退回。