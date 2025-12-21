Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潔廁靈？︱貴州屋苑自來水變藍近1年惹民憤 官方：喉管水樣已送檢測︱有片

即時中國
更新時間：15:30 2025-12-21 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-21 HKT

貴州遵義有屋苑居民投訴，家中自來水近一年前開始變為藍色，擔心會危害身體健康，但多次向政府部門反映仍未解決問題。當地官方指，已將供水部件及水樣本送去檢測，居民如疑因用水影響健康，會積極組織診療。

手指沾水即染藍

貴州遵義播州區桂花橋街道九瓏台屋苑部份居民在網上反映，指家中的食水，約1年前出現異常，自來水變成深藍水，能把皮膚染藍，即使使用淨水器，也只能把供水變為淺藍水，不敢食用，擔心危害健康。

有居民表示，即使家中有濾水器及放水逾20分鐘，食水仍未回復正常，擔心供水系統已受污染。

居民不滿，持續向當地部門反映，仍未能調查出食水變藍原因及解決問題，嚴重影響日常生活。

「遵義發佈」21日通報，指近期，播州區桂花橋街道九瓏台小區部分業主反映自來水顏色變藍，影響正常生活。

經核查，該小區業主反映情況屬實，小區進口端水質檢測合格，疑似在小區內部管網中發生異常。現已將涉及供水管道管件及異常水樣取樣密封，送往權威機構進行檢測，結果待出。

針對部分業主反映因水質異常影響身體健康問題，屬地已組織業主開展健康體檢。若有因水質異常造成身體健康受損者，將積極組織進行診療，保障生命健康安全。

 

