雲南少女深夜遭男同學掐斃 死前曾激烈反抗性侵

雲南曲靖羅平縣15歲女孩方某某7月被14歲同班男同學蔣某某殺害，公訴機關經審查認定，蔣某某的犯罪事實清楚，應以故意殺人罪、強姦罪追究刑事責任。內媒周五（19日）報道，案件將於2026年1月在曲靖市中級人民法院開庭審理。

案發於7月6日晚間，方某某受邀去女同學親戚家玩，晚上11點左右，方某某和女同學要回家，蔣某某提出送二人回家，獲二人同意。蔣某某先送女同學回家，然後趁與方某某獨處之際，突然從後方勒住對方頭頸，並用手捂住對方嘴巴，意圖強姦不果後，將方某某掐死。

方某某的遺體最終在路邊被其他民眾發現，7月7日，蔣某某在其家中被公安機關逮捕歸案。

檢察機關起訴書顯示，方某某是扼勒頸部導致機械性窒息死亡，死前曾對蔣某某進行激烈反抗。

家屬不接受任何調解

方某某父親方先生周五透露，第一案發現場距離自己家只有40米，蔣某某作案後想藏匿屍體，還將女兒拖行了一段距離，之後由於接到家人電話催促回家，蔣某某遂將屍體扔在路邊。

方先生怒指，當時他和妻子都在外地打工，於淩晨3點多接到警方電話，將不接受任何調解，未成年也不能作為免死金牌。

被害人代理律師指出，根據《刑法》第十七條規定，已滿14歲不滿16歲的人犯故意殺人、強姦等重罪的，必須承擔刑事責任，本案被告人蔣某某案發時年滿14周歲，其行為已納入法定追責年齡範圍，不存在「豁免權」情形。