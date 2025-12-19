「十四五」期間 山西新發現逾5000處文物

山西省是華夏文明發祥地之一，受相對封閉的特殊地形影響，該省遺存古代文物數量在全國首屈一指。山西省政府新聞辦昨日（18日）在「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上公布，「十四五」期間，山西新發現文物5000餘處。

為構建文明圖景提供實證

「十四五」期間，山西省第四次全國文物普查取得階段性成果，第三次全國文物普查登記的逾5.3萬處文物實現「全數複查」。新發現包括史前聚落、北魏遺址到明代古寨、清代壁畫等，為建構更完整的山西文明圖景提供實證。

石窟寺摩崖造像、楹聯匾額、廊橋文物等專項調查圓滿完成，太行古陘、老城文物等專項調查有序推進。

79處不可移動文物入選第八批全國重點文物保護單位，371處入選第六批省級文物保護單位，80通石碑石刻列入全國第一批名碑名刻名錄，9個聯合項目列入新一輪《中國世界文化遺產預備名錄》。

雲岡石窟、佛光寺、陶寺國家考古遺址公園申報中華文明標識，全省文物保護體系持續擴容升級。

5年持續保護雲岡石窟

發布會亦交代文物保護工作，省文物局5年來開展了雲岡石窟洞窟危巖體搶險加固及邊坡保護、彩塑壁畫保護等工作，持續加強洞窟病害調查、洞窟微環境監測。

山西省亦實施「雲岡石窟石質文物內部凝結水監測與治理關鍵技術研究」省級科技重大專項，進一步揭示石質文物內部凝結水形成機制，有效治理第9、10窟凝結水。

目前雲岡石窟洞窟水患與危巖體問題已得到有效治理，並已完成80%的洞窟數字化保護工作，為雲岡石窟的管理、保護、研究、利用奠定了科學嚴謹的數據支撐。

早前據內媒報道，受降雨滲水問題影響，雲岡石窟第18窟內的大佛眉骨、鼻尖處早前出現長條冰柱，獲網民戲稱為「流鼻涕大佛」。

雲岡研究院12月8日起對滲水問題進行處置，並對第18窟實施封閉管理。