吹玻璃30年練成「蛤蟆功」？ 廣東「青蛙王子」賺人熱淚｜有片

更新時間：17:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-19 HKT

廣東省一名男子長年從事吹製玻璃工作，至今超過30年，他因長期用力吹氣，導致臉腮逐漸鼓大，肌肉拉傷並出現變形，臉部一鼓氣就成「氣球」，自嘲成了「青蛙王子」。

自嘲成「青蛙王子」

據內媒報道，「男子吹玻璃30年變青蛙王子」的影片近日登上熱搜，畫面中可見他雙頰明顯鼓起，外觀與常人不同。他受訪時透露，這是多年職業累積的結果，「天天吹玻璃，用力太大，腮幫子的肌肉就慢慢撐開了。」

相關新聞：30歲女教師日飲5杯咖啡 身體似「老太婆」一跌即骨折

男子也以輕鬆態度看待自身變化，幽默調侃指出，「有人說我像青蛙，我就當自己練了蛤蟆功。」不過他也透露，早年曾出現肌肉拉傷與不適症狀，「有時候會痠痛，但習慣了，也就這樣過來了。」

醫學人士指出，長期重複性用力吹氣，確實可能導致臉部肌肉肥大或結構改變，屬於職業傷害的一種，建議從業人員定期檢查並適度休息，以降低身體負擔。

事件曝光後，不少網友留言表示敬佩：「初看很有趣，再想就會體會到其中的辛苦和勞累」、「致敬一線工作者，希望能有新技術緩解師傅們的辛苦」。

