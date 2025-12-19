Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國盾量子董事長呂品去世 年僅46歲

更新時間：10:16 2025-12-19 HKT
發佈時間：10:16 2025-12-19 HKT

科大國盾量子技術股份有限公司（證券代碼：688027，下稱「國盾量子」）12月18日晚公告稱，公司董事長呂品不幸逝世。

警方排除刑事案件

據合肥警方稱，周四（18日）下午1時許接報，一名46歲呂姓男子在望江西路與孔雀台路交口某公司一辦公室內失去意識。民警到場處置，經救護人員確認，呂某已無生命跡象。經公安機關勘查調查，已排除（刑事）案件。

警方未有交代呂失去意識的原因。

警方通報。
警方通報。

國盾量子公告稱，呂品於2025年5月起擔任公司董事長，並擔任戰略與投資委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員。公司及公司董事會對呂品的逝世表示沉痛哀悼並向其家屬表達深切慰問。

公告指，截至公告披露，呂品不持有公司股票，亦不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾。呂品的逝世不會導致公司董事會成員人數低於法定人數，不會影響公司董事會的正常運作。公司經營管理團隊正常履職，公司將根據有關法律法規和 《公司章程》 的規定，盡快完成董事補選及董事長選舉的相關工作，並及時履行信息披露義務。

國盾量子公告。
國盾量子公告。

據悉，國盾量子總部位於合肥市高新區。

國盾量子今年5月披露的簡歷顯示，呂品出生於1979年7月，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。他歷任中國電信集團有限公司市場部副總經理，中國電信股份有限公司市場部副總經理，中國電信股份有限公司安徽分公司副總經理、黨委委員，中國電信集團有限公司安徽分公司副總經理；現任中電信量子信息科技集團有限公司董事長、黨委書記，中電信量子科技有限公司董事長。
 

