中國觀察：與美國競爭 中方獲系列勝利

中央經濟工作會議上周召開，國家主席習近平說，中國應對美國挑起的關稅戰、貿易戰，「打出了中國人的志氣、骨氣、底氣，彰顯了我們的硬核實力，贏得了國際社會尊重」。美國總統特朗普10月底在中美元首釜山會晤中，高調地以G2對中國給予了禮遇和基於國家實力的承認。無獨有偶，美國《紐約時報》發表報道稱，在與美國的競爭中，中國在最近幾周取得了一系列勝利。

習近平日前在中經會上發表講話。

《紐約時報》稱，特朗普政府在《國家安全戰略》中緩和對中國的批評，將中美競爭重新定義為主要是一場經濟競賽，而非安全或政治制度之爭；重新開放了高端晶片對華銷售渠道；亞洲重要盟友日本因台灣問題遭受中國打擊，特朗普也保持了沉默。該報稱，對於北京來說，這表明特朗普不再那麼熱衷於在意識形態、技術和外交方面與中國對抗。

美國《外交政策》雜誌11月底發表了題為《面對中國崛起，美國正在經歷「悲傷的五個階段」》的文章，從心理學的角度指出美國對華立場調整，這五個階段分別是：否認、憤怒、討價還價、抑鬱和接受。

特朗普政府將中美競爭重新定義為主要是一場經濟競賽。 路透社

文章認為面對「特朗普2.0」，北京方面正穩步應對「脫鈎」，力求建立自主供應鏈體系，展現出對美升級對抗的主導權，威脅停止向美出口稀土及其他關鍵礦產，實施經濟制裁並抵制美國大豆，這些強硬姿態讓特朗普政府意識到美國低估了中國。

未來兩國將駛向何方？《外交政策》的文章認為，中美似乎正在管控競爭，但根本性矛盾與深重的互不信任並未消弭，戰略競爭依然激烈，且台灣問題仍懸而未決。《紐約時報》則引述中國學者的不同看法，有分析人士表示，兩國關係將進入一個更穩定和可預測的階段。復旦學者孟維瞻則認為，美國對中國的任何緩解壓力的舉措都只是暫時的，對華戰略的底色是不變的，那就是維持自身優勢地位、防範和遏制中國崛起。

