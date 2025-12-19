Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

半導體短缺本田中日車廠面臨停產

更新時間：08:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：08:29 2025-12-19 HKT

受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠面臨停產。本田汽車前日透露，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。今後的生產將視半導體供應情況等而定。

排出暫停生產日程

共同社報道，本田汽車稱與中國國企巨頭廣汽集團合資的工廠，將從12月29日起停產5天。日本的工廠將在明年1月5日至6日停產2天，7日至9日的產量也將少於原計劃。

本田汽車曾在今年10月和11月暫停墨西哥工廠的生產，美國和加拿大的工廠也被逼減產，原因是安世半導體受到出口管制。本田汽車北美工廠均在11月下旬恢復生產，主要是安世開始恢復半導體供應。本田汽車未提及這次短缺的半導體是否為安世產品。

據本田汽車11月公布的截至2026年3月財年合併財報，因半導體短缺導致產量低於預期，反映主營業務盈利狀況的營業利潤將縮減1500億日圓（近75億港元）。

荷蘭政府9月接管總部設在荷蘭、母公司為中國聞泰科技的安世半導體公司，中方宣布禁止安世晶片出口作為回應，引發全球汽車製造供應鏈中斷的擔憂。中荷雙方上月在北京會晤後，荷方宣布暫停對安世干預。中方其後表示，已採安世半導體晶片出口許可豁免措施。

