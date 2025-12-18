海南今封關 「零關稅」商品超7成 免稅價¥7萬買勞力士

海南自由貿易港今日啟動全島封關。未來，85國人員可免簽入境該島，島內進口的「零關稅」商品，將由目前的21%大幅升至74%，不僅惠及市民和遊客，也將大幅降低企業運營成本，吸引醫藥、食品加工、醫療器械、高新技術等重點產業集聚。國家發展改革委宏觀經濟研究院院長黃漢權認為，封關是海南自貿港開放發展的新起點，未來有關部門可不斷優化政策制度設計，進一步放寬貿易管理措施。

海南省政府前日宣布，自2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。所謂「封關」並非封閉島嶼，而是將海南建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開」（與境外貿易高度自由）、「二線管住」（與內地貿易精準監管）、「島內自由」模式。據中國南海研究院自貿港研究中心主任于濤介紹，封關運作後，很多進口商品可「零關稅」進入海南，但再進入內地時面臨重新徵稅。

12月18日，海南自貿港將正式啟動全島封關運作。中新社

購物優化激活消費市場

綜合內媒報道，封關運作後，海南自貿港「零關稅」商品範圍將由封關前的1900個稅目擴大至約6600個稅目，佔比由21%提高到74%，開放範圍和水準明顯提升。對居民和遊客而言，離島免稅商品種類擴容、島內居民購物政策優化將激活消費市場。

自媒體「商海智鑒」指出，以常見商品為例，封關後一款內地售價1500元（人民幣，下同）的雅詩蘭黛小棕瓶套裝，在海南買僅需900元；一款內地售價10萬元的勞力士手錶，海南免稅價約為7萬。

新政紅利亦覆蓋島內企業。北京國家會計學院副院長李旭紅告訴「人民網」，「零關稅」政策讓海外原材料、設備以零成本進入海南，直接降低了企業的初始投資和生產成本，同時政策明確在島內加工增值超過30%的產品可免關稅進入內地，這又創造了獨特的競爭優勢，有助於把產業鏈的高附加值環節留在海南。

產業鏈高附加值環節留海南

「我們將從馬來西亞彭亨州採購貓山王榴蓮，整櫃海運至洋浦港。」臨港產業發展（海南）有限公司總經理樊珣輝正在推進一樁跨國生意，「進口榴蓮將在海南分裝與補充加工，再通過物流發往全國市場」。

與此同時，全島封關後，島內居民也將有更多機會參與國際交流合作。目前，海南實施擴大59國人員免簽入境事由、外國旅遊團乘坐郵輪免簽入境及外國人240小時過境免簽等政策，疊加全國適用的免簽政策，共有86國人員可以個人免簽形式進入海南。

《星島》中國組