四川政協原副書記崔保華 受賄逾6539萬元被判囚14年

即時中國
更新時間：17:28 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:28 2025-12-17 HKT

雲南昆明中級人民法院周三（17日）一審公開宣判四川省政協原黨組副書記、副主席崔保華受賄案，對崔保華以受賄罪判處有期徒刑十四年，並處款五百萬元（人民幣下同）。對崔保華犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

相關新聞：四川政協原副主席崔保華退休兩年 涉嚴重違紀違法被查

央視新聞報道，經審理查明：2005年至2024年，被告人崔保華利用擔任四川省遂寧市委書記，四川省委常委、統戰部部長，四川省政協黨組副書記、副主席等職務上的便利，為有關人員在工程承攬、規劃審批等事項上提供幫助，非法收受財物共折合6539萬餘元。

昆明市中級人民法院認為，被告人崔保華的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。

崔保華生於1958年11月，山東巨野人，1978年7月加入中國共產黨，研究生學歷，管理學碩士。

崔保華曾任人事部辦公廳副主任等職，2003年9月赴四川，任四川省委副秘書長、省委常委辦主任。此後，他先後擔任眉山市市長，遂寧市委書記，四川省委常委、統戰部部長，四川省政協黨組副書記、副主席等職。

2022年1月，因任職年齡到限，崔保華本人請辭，不再擔任政協四川省第十二屆委員會副主席、委員職務。

