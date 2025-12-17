高校科交會廣州舉行 大灣區高校技術轉移中心揭牌
更新時間：16:02 2025-12-17 HKT
發佈時間：16:02 2025-12-17 HKT
發佈時間：16:02 2025-12-17 HKT
2025高校科技成果交易會15日至17日在廣州舉行，高校區域技術轉移轉化中心（粵港澳大灣區）正式揭牌。
新華社報道，中心於今年4月啟動建設，充分發揮廣東產業優勢和港澳科技金融、國際合作優勢，聚焦優勢產業方向，打造一站式全鏈條公共轉化服務平台，匯聚政產學研金要素，探索建設科技商學院，建強技術經理人隊伍，強化科技金融賦能，有組織推動高校開展成果轉移轉化，支撐服務區域高質量發展。
交易會設立全體會議、對接交易、項目路演、需求發佈及專題互動交流等環節，旨在集聚高校高層次創新人才和科技成果資源，以高校區域技術轉移轉化中心為樞紐，深化粵港澳大灣區教育科技人才交流合作，推動科技創新和產業創新深度融合，為現代化產業體系培育新質生產力。
據悉，2025高校科技成果交易會由教育部高等學校科學研究發展中心、高校區域技術轉移轉化中心（粵港澳大灣區）共同主辦，以「校企攜手、融合創新：助力發展新質生產力」為主題。
最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
2025-12-15 20:00 HKT