Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高校科交會廣州舉行 大灣區高校技術轉移中心揭牌

即時中國
更新時間：16:02 2025-12-17 HKT
發佈時間：16:02 2025-12-17 HKT

2025高校科技成果交易會15日至17日在廣州舉行，高校區域技術轉移轉化中心（粵港澳大灣區）正式揭牌。 

新華社報道，中心於今年4月啟動建設，充分發揮廣東產業優勢和港澳科技金融、國際合作優勢，聚焦優勢產業方向，打造一站式全鏈條公共轉化服務平台，匯聚政產學研金要素，探索建設科技商學院，建強技術經理人隊伍，強化科技金融賦能，有組織推動高校開展成果轉移轉化，支撐服務區域高質量發展。 

高校科交會在廣州舉行。小紅書@愛雨木木
高校科交會在廣州舉行。小紅書@愛雨木木

交易會設立全體會議、對接交易、項目路演、需求發佈及專題互動交流等環節，旨在集聚高校高層次創新人才和科技成果資源，以高校區域技術轉移轉化中心為樞紐，深化粵港澳大灣區教育科技人才交流合作，推動科技創新和產業創新深度融合，為現代化產業體系培育新質生產力。 

據悉，2025高校科技成果交易會由教育部高等學校科學研究發展中心、高校區域技術轉移轉化中心（粵港澳大灣區）共同主辦，以「校企攜手、融合創新：助力發展新質生產力」為主題。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
5小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
22小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
6小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
26分鐘前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
8小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
6小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
23小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT