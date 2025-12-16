海南自貿港周四起全島封關 省長實地調研

自12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。海南省省長劉小明實地調研省口岸指揮部。

據海南省政府網站發布通告：自2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。屆時島內進口的零關稅商品比例提升至74%，85個國家人員可免簽入境海南。

相關新聞：國家發改委：封關後到海南出差及旅遊等無需額外辦理證件

海南省省長劉小明實地調研省口岸指揮部。 海南日報

海南省省長劉小明14日實地調研省口岸指揮部。在調研中仔細詢問人員值班安排情況，深入了解各口岸封關運作合成演練和運行進展，以及全島封關最後階段準備工作。

劉小明指出，當前，全島封關已經進入最後衝刺階段，省口岸指揮部必須保持快速響應、高效運轉，做到指揮有力、調度有序、落實有效。

劉小明指出，要對口岸運行狀態進行動態監測和智能分析，及時發現並解決堵點卡點問題，確保各環節銜接順暢、高效運轉；要在封關後逐步將工作重心從戰時狀態轉向常態化運行管理，將行之有效的做法固化為制度規範。

此外，要進一步暢通應急指揮體系、提升應急處置能力，確保遇到突發事件時保持定力、快速響應，科學應對、妥善處理。

近年來，海南實際使用外資1025億元（人民幣，下同），年均增長14.6%。境外直接投資97.8億美元，年均增長97%。新設外資企業8098家，年均增長43.7%。免簽政策全國最優，共85個國家可免簽入境海南。

今年7月23日，在國新辦發布會上，國家發展改革委副主任王昌林明確——經黨中央批准，海南自貿港全島封關將於2025年12月18日正式啟動。