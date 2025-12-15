霸王茶姬︱創始人「無酒」婚宴全場飲奶茶 網民：大家都別睡

周一（15日），霸王茶姬創始人張俊傑與光伏龍頭天合光能創始人高紀凡之女高海純舉辦婚禮。婚禮現場部分視頻及圖片流出，給賓客准備的飲品是大量霸王茶姬奶茶。

相關新聞：豪門姻緣︱霸王茶姬創始人與「最美光二代」結婚 兩企業市值逾¥610億

婚禮現場設置霸王茶姬奶茶展台，紅金配色杯身印有「佳偶天成」字樣，配合中式鳳冠霞帔的婚慶主題。賓客更手持奶茶，取代傳統敬酒環節。二人婚宴成為網絡熱門話題，有網友更調侃為「清醒版喜宴」。



網民意見：

最強對最強：結婚不忘打廣告

蛋治不要奶茶：以茶代酒更健康

揮刀屠龍STILL：不眠之夜

五朵smm：大家都別睡了