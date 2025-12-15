性侵少女致其輕生 廣西淫師被判18年

「廣西百色教師性侵學生案」一審宣判，被告人唐毓文獲刑18年。

百色市右江區人民法院今早對被告人唐毓文強姦、強制猥褻刑事附帶民事訴訟一案進行一審公開宣判。法院指被告人唐毓文犯強姦罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利5年；犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5年；數罪並罰，決定執行有期徒刑18年，剝奪政治權利5年。同時判處禁止從事密切接觸未成年人的工作，依法賠償被害人父母經濟損失。

案情指，被告人唐毓文在擔任百色市某高中班主任期間，於2019年9月至11月，對患有抑鬱症的被害女學生實施強姦二次、強制猥褻一次。2020年6月被害人高中畢業，後到其他學校復讀一年，2021年9月考上某大學，2023年9月因病退學，2025年1月因抑鬱症發作在家自殺身亡。經鑒定，被告人唐毓文的性侵行為雖未直接導致被害人因抑鬱症發作而自殺身亡，但對其病情加重具有影響作用。

法院認為，被告人唐毓文的犯罪行為性質惡劣，後果嚴重，社會影響極壞，應依法從重處罰。根據被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂依法作出上述判決。