中央經濟工作會議︱習近平評關稅戰中美較勁 「打出志氣骨氣底氣」

更新時間：08:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-15 HKT

中央經濟工作會議上周在北京召開，官方《人民日報》披露國家主席習近平在會議講話的部分內容。習近平說，中國應對美國挑起的關稅戰、貿易戰，「打出了中國人的志氣骨氣底氣，彰顯了我們的硬核實力，贏得了國際社會尊重。」他還提到中國科技創新成果「令人刮目相看」，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」，並且強調部署建設粵港澳大灣區等三大國際科技創新中心，「這是一個重大任務。」

中經會10日至11日舉行，習近平在會上發表講話。官方新華社也發表側記，披露習近平10日總結今年經濟工作指出，「我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力」。報道稱，預計全年經濟總量將達到140萬億元人民幣左右。

貿易戰彰顯中方硬核實力

報道稱，習近平在會上細數過去5年中國發展的一個個突出亮點：「科技創新成果令世界刮目相看」「越來越多品牌蜚聲海外」 「APEC藍成為常態」「平安中國成為靚麗的國家名片」……

《人民日報》披露，談及「十四五」（2020年--2025年）亮色，習近平提到上天入地下海的科技創新成果「令人刮目相看」，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」。

「卡脖子」是指一些關鍵核心技術受制於人，遭美國等西方國家「科技霸凌」。美國自2019年起限制先進晶片與製造設備出口，中國近年進行人工智慧自主晶片的研發，由華為、阿里巴巴、百度、寒武紀等企業承擔任務。

特朗普再度執政，向全球發動關稅戰，中國堅決不退讓，雙方後來透過談判達成貿易協議。《人民日報》報道稱，風雲激蕩的關稅戰、貿易戰之下，逆水行舟、一篙不可放緩。習近平說，中國向世界展示了從容自信，「打出了中國人的志氣骨氣底氣，彰顯了我們的硬核實力，贏得了國際社會尊重。」

會議部署明年八項重點任務，「堅持內需主導，建設強大國內市場」排在首位，「堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能」排在第二位，提出建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。

「十五五」項目可提前開工

「黨中央決定，將北京國際科創中心擴圍至京津冀，上海國際科創中心擴圍至長三角，目的是加快形成我國原始創新的主要策源地，共同打造科技強國建設的戰略指引，樹立以科技支撐引領中國式現代化的標杆。」習近平闡明其中考量，並指出「這是一個重大任務」。

此次會議提出「推動投資止跌回穩」。習近平指出，「有些『十五五』（2026年—2030年）規劃項目準備好了，可以提前開工建設，但必須以防止無效投資為前提，嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題。」「對投資下滑，既要高度重視也要沉著冷靜。」

會議指出，中國經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多。

習近平堅定指出：「這些大多是發展中、轉型中的問題，繞不開、躲不過，但經過努力是可以解決的」，「面對國際風雲變幻和各種風險挑戰，我們要保持戰略定力，堅定不移把自己的事情辦好」。

