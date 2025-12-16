廣西狂男涉捅殺兩婦潛逃5天後被捕 公安曾懸紅10萬通緝
更新時間：17:26 2025-12-16 HKT
發佈時間：17:25 2025-12-16 HKT
廣西柳州市柳城縣公安局12月16日發布警情通報：12月11日，柳城縣馬山鎮發生一宗刑事案件致2人死亡。犯罪嫌疑人李某（男，54歲，河池市宜州區人）作案後潛逃。經公安機關全力追捕，於12月16日7時30分許將犯罪嫌疑人抓獲歸案。
此前報道，廣西柳城日前發生一宗涉及2人被殺命案。當地公安14日發懸紅通報。
據公安通報消息，事發於上周四（11日）下午5時許，地點位柳城縣馬山鎮。據悉，54歲李姓男子持刀，分別傷害45歲及57歲婦人。二人送院後重傷不治。疑犯作案後潛逃。公安正組織警力偵查抓捕，發布懸賞通告。
網上另有一張通報，指懸紅10萬元人民幣追捕疑犯。
