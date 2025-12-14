中央經濟工作會議︱習近平：建粵港澳大灣區科創中心 是一個重大任務

關乎未來中國經濟走向的中央經濟工作會議於上周三（10日）一連兩日召開。《人民日報》14日頭版，刊出中共中央總書記、國家主席習近平在會上講話，習近平強調，邁向「十五五」，必須「加強黨對經濟工作的全面領導」，方法是他多年強調的「因地制宜」，才能應付錯綜複雜的發展形勢。

習近平10日在中央經濟工作會議上表示，「這些年我多次強調因地制宜的問題。」深刻解析做好經濟工作的這一方法論。「黨中央關於明年經濟工作的思路、任務、政策，是經過充分論證、反覆研究提出的。定了就要落實。」、「落實中需要結合實際、因地制宜。」

習近平在中央經濟工作會議闡明「因地制宜」在推動經濟的重要性。人民日報

「十四五」即將收官，第二個百年奮鬥目標新徵程實現良好開局。邁向「十五五」，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，發展形勢錯綜複雜。

「形勢越是複雜，越要加強黨的領導，形成統一意志和強大合力。」圍繞如何「加強黨對經濟工作的全面領導」，習近平總書記在會上條分縷析、語重心長，突出強調的關鍵之一就是「因地制宜」。

發展新質生產力要因地制宜

「一些地方不顧實際，盲目追風口。看別人搞晶片，自己也搞。看別人搞‘新三樣’，自己也不甘落後。」針對一些現象，他打了個形象的比方，「生物有多樣性，地區有差異性，有老年人，有青年人，有的年幼有的年長，為什麼都選擇幹一樣的活呢？」

生態環保要因地制宜

治理生態退化突出問題，要「宜林則林、宜草則草、宜沙則沙、宜荒則荒」；保護利用水資源，要「以水定城、以水定地、以水定人、以水定產」。提起這些具體的方法，總書記總結道，「人類發展就是一個與自然共生的過程，脫離實際蠻幹是行不通的。」

農村改廁也要因地制宜

習近平總書記對民生小事洞察深入：「南北差異那麼大，改廁怎麼能一個模式？大荒原上沒幾戶人，也搞標準廁所，有必要嗎？不能把民心工程變成了『民怨工程』。」

字字千鈞，發人深省。從強調「因地制宜發展區域特色產業」「因地制宜推進城鎮化處理程序」，到提出城市規劃要「照紋劈柴」，留住特有「基因」，習近平總書記這些年一再強調「因地制宜」的重要性，叮囑各地「『一把鑰匙開一把鎖』，不能刻舟求劍、拿一個模子去套」、「因地制宜、揚長補短，走出適合本地區實際的高品質發展之路」。

「因地制宜」一詞，出自東漢《吳越春秋·闔閭內傳》。不久前同法國總統馬克龍的四川都江堰之行，習近平在闡釋治水利民的古老智慧時也提到了這個詞。

治國如同治水，要因地制宜、因勢利導。12月8日召開的中央政治局會議強調「因地制宜做好經濟工作」。「因地制宜，本質是實事求是。」

堅持一切從實際出發，是中國共產黨人想問題、作決策、辦事情的出發點和落腳點。

因地制宜，針對的是矛盾的特殊性，突出的是策略的靈活性，而不是為「自行其是、搞本位主義」開綠燈。會上，習近平指出，「各地區要精準把握在全國發展大局中的定位，強化主體功能，發揮比較優勢。」

京津冀、長三角、粵港澳大灣區，是引領全國高品質發展的重要動力源。這次會議部署「建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心」，就是要更好發揮其科研實力雄厚、創新要素集聚的優勢，打造創新引領現代化建設的標竿。「這是一個重大任務。」總書記說。