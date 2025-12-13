Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京迎來今冬初雪 積水潭醫院收170摔傷患者

即時中國
更新時間：20:31 2025-12-13 HKT
發佈時間：20:31 2025-12-13 HKT

北京昨日迎來今冬初雪，與此同時，各醫院骨科也迎來接診高峰，其中北京積水潭醫院急診一天收治了約170宗雪天摔傷患者，大部分為骨折。與往年以老年患者為主不同，今年青年患者佔大部分，主要是騎電動車摔傷的，或是出門拍雪景不慎滑倒的。

相關新聞：北京城區今現降雪 直擊絕美故宮 如何定義「初雪」？｜有片

北京積水潭醫院已收治170名摔傷患者。
北京積水潭醫院已收治170名摔傷患者。

 

輕人佔大部分

「就診高峰時間從下午四五點開始，一直持續到凌晨，這期間病人不停。因為很多骨折病人都需要打石膏，最忙的時候還排了一陣子隊。」《新京報》引述北京積水潭醫院創傷骨科主治醫師姚東晨表示。

北京積水潭醫院已收治170名摔傷患者。
北京積水潭醫院已收治170名摔傷患者。

相關新聞：北京下雪｜暴雪藍色預警解除 「雪後北京」照片社媒洗板｜多圖

姚提醒，雪天盡量不要出門。如不得不出行，在路面積雪多的情況下，盡量不要選擇容易打滑的「小電驢」，如果已在騎行途中，注意降低速度。摔倒後，可以使用圍巾等對骨折處進行簡單的固定，盡快找人救助。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作
影視圈
5小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
8小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
6小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
9小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
9小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
10小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
6小時前
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮
時事熱話
7小時前