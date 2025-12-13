北京迎來今冬初雪 積水潭醫院收170摔傷患者
更新時間：20:31 2025-12-13 HKT
發佈時間：20:31 2025-12-13 HKT
發佈時間：20:31 2025-12-13 HKT
北京昨日迎來今冬初雪，與此同時，各醫院骨科也迎來接診高峰，其中北京積水潭醫院急診一天收治了約170宗雪天摔傷患者，大部分為骨折。與往年以老年患者為主不同，今年青年患者佔大部分，主要是騎電動車摔傷的，或是出門拍雪景不慎滑倒的。
輕人佔大部分
「就診高峰時間從下午四五點開始，一直持續到凌晨，這期間病人不停。因為很多骨折病人都需要打石膏，最忙的時候還排了一陣子隊。」《新京報》引述北京積水潭醫院創傷骨科主治醫師姚東晨表示。
姚提醒，雪天盡量不要出門。如不得不出行，在路面積雪多的情況下，盡量不要選擇容易打滑的「小電驢」，如果已在騎行途中，注意降低速度。摔倒後，可以使用圍巾等對骨折處進行簡單的固定，盡快找人救助。
