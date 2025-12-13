北京下雪｜暴雪藍色預警解除 「雪後北京」照片社媒洗板｜多圖
更新時間：18:24 2025-12-13 HKT
發佈時間：18:22 2025-12-13 HKT
發佈時間：18:22 2025-12-13 HKT
北京市12日迎來降雪。據北京市突發事件預警信息發布中心最新消息，目前，北京市大部分地區降雪已結束，市氣象台13日清晨6時30分解除暴雪藍色預警信號。
相關新聞：北京城區今現降雪 直擊絕美故宮 如何定義「初雪」？｜有片
北京雪後初晴，天朗氣清，城市銀裝素裹。整座城市銀裝素裹。市民來到公園和社區廣場，堆雪人、打雪仗，在清新空氣與冬日盛景中，盡情享受雪後溫情時光。社媒平台上，「北京下雪」「北京初雪来了」「故宫初雪」等成熱門字詞，北京下雪的相關照片在社媒平台「洗板」。新華社亦發布大量「北京下雪」相關照片。
