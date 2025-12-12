Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京城區今現降雪 直擊絕美故宮 如何定義「初雪」？｜有片

即時中國
更新時間：15:34 2025-12-12 HKT
發佈時間：15:34 2025-12-12 HKT

北京今冬首場降雪如約而至，今天（12日）凌晨開始雪花自延慶、門頭溝、房山、海澱的山區拉開帷幕，隨後逐漸覆蓋大部地區，今冬北京初雪時間較常年偏晚9天。故宮降雪十分明顯，吸引了眾多遊客拍照留念。

北京市氣象台預計，中午前後城區降雪趨於明顯，主要降雪時段為中午至前半夜。後半夜平原地區降雪逐漸減弱結束，但山區降雪可能要持續至明天上午。

北京的雪一直以來都備受關注，當故宮博物院與雪相遇，更是令人嚮往，今明天故宮博物院的門票早已預約一空。更多的朋友則是用手機記錄分享這場降雪，北京的雪瞬間在社交媒體「洗板」。

受降雪天氣影響，氣溫低迷，白天最高氣溫只有-3℃，夜間最低氣溫在-5℃左右。

明天降雪逐漸移出北京，天氣轉晴，但北風加大，預計有三級左右偏北風，陣風可達五六級，風寒效應明顯。周末白天氣溫有所回升，最高氣溫在0℃至2℃之間。另外，周末日夜間天氣晴朗少雲，輻射降溫明顯，最低氣溫維持在-10℃至-7℃之間。周末部分路段可能還會有積雪和結冰現象。

初雪有標準

按照北京市氣象台制定的北京初雪標準，當全市20個人工站中多於10個站點觀測到有降雪現象；或者城區5站（朝陽、海澱、豐台、石景山、觀象台）均觀測到有降雪現象；或城區5站中的3個或以上站點觀測到有降雪現象，且至少1個站降雪量≥0.1毫米時，這樣的一場雪才被定義為初雪。

