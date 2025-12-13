Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

武漢婦產後遭狠夫車輾拖行逾8米亡 4歲女每日致電亡母：「媽想你了」

即時中國
更新時間：18:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-13 HKT

湖北武漢有年輕產婦，在誕下女兒剛百日，因離婚、債務等問題，與丈夫爭執，之後被丈夫駕車輾壓捲入車底拖行8.5米死亡。案件13日一審判丈夫過失致人死亡罪成，監禁5年。死者父親透露，外孫女4年來，每日也為亡母手機充電，打電話跟她說「媽媽，我想你了」。

死者干某，2021年3月6日，因與丈夫張某就離婚、債務等問題，發生爭執。之後干某離開時，被張某駕駛的汽車輾壓拖行8.5米。案發後張某主動報警並呼叫急救，但干某經搶救無效身亡。

相關新聞：陝西男熱麵湯灌口鼻殺妻判死緩 網友質疑太輕

案件13日一審宣判，被告人張某，未盡安全注意義務，犯過失致人死亡罪判處有期徒刑五年。

死者父親干先生憶述，事發後看到女兒被壓入車底，但自己無力救出，呼喚女兒又無反應，感覺很無助。

干先生指，女兒遇害時，才剛生育百天。外孫女目前已4歲多，常常看著亡母遺照和每天為她留下的電話充電，「想打電話告訴媽媽，我想你了」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
6小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
3小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
5小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
3小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
7小時前
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
22小時前