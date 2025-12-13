武漢婦產後遭狠夫車輾拖行逾8米亡 4歲女每日致電亡母：「媽想你了」
湖北武漢有年輕產婦，在誕下女兒剛百日，因離婚、債務等問題，與丈夫爭執，之後被丈夫駕車輾壓捲入車底拖行8.5米死亡。案件13日一審判丈夫過失致人死亡罪成，監禁5年。死者父親透露，外孫女4年來，每日也為亡母手機充電，打電話跟她說「媽媽，我想你了」。
死者干某，2021年3月6日，因與丈夫張某就離婚、債務等問題，發生爭執。之後干某離開時，被張某駕駛的汽車輾壓拖行8.5米。案發後張某主動報警並呼叫急救，但干某經搶救無效身亡。
案件13日一審宣判，被告人張某，未盡安全注意義務，犯過失致人死亡罪判處有期徒刑五年。
死者父親干先生憶述，事發後看到女兒被壓入車底，但自己無力救出，呼喚女兒又無反應，感覺很無助。
干先生指，女兒遇害時，才剛生育百天。外孫女目前已4歲多，常常看著亡母遺照和每天為她留下的電話充電，「想打電話告訴媽媽，我想你了」。
