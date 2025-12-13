廣州商店二樓LED大屏幕播「動態火焰」 街坊以為火災嚇到報警
更新時間：16:33 2025-12-13 HKT
發佈時間：16:33 2025-12-13 HKT
廣州荔灣區嶺南街一間商店因為二樓窗邊的LED大屏幕播放「動態火焰」影片，逼真的畫面讓周邊群眾誤以為發生真實火警，紛紛打電話報警。消防人員抵達現場後，才發現只是烏龍一場，而該商店事後也被要求關閉「動態火焰」屏幕，以免有更多人誤會。
店主被行政處罰
事發在12月10日傍晚6時許，廣州市荔灣區一間商店在2樓靠窗位置懸掛的大型螢幕，播放著動態火焰畫面。從遠處看，就像是2樓發生火災，導致附近不少居民以為失火，趕緊打電話報案。
由於該店一樓鐵門緊閉，無法確認是否有人受困。警方接報後，立即出動5輛消防車抵達現場，並有多名消防員在門口敲門，試圖確認室內狀況。最終，發現是店主播放的「動態火焰」屏幕過於逼真，讓人產生誤會，工作人員聯繫到店主，請對方到場關閉LED屏幕，才解除這場誤會。
荔灣區黃沙消防救援站副站長陳遠定表示，「這類虛假警情，不僅佔用了寶貴的消防救援資源，還可能延誤其他真實緊急警情的處置，給公共安全帶來潛在風險。」
事件發生後，嶺南街辦事處與轄區派出所介入調查，鎖定投放虛假畫面的當事人。經核實，該當事人為尋求刺激，擅自投放此類易引發恐慌的影片，其行為擾亂公共秩序，造成不良社會影響。目前，相關部門已對當事人進行嚴肅的批評教育和行政處罰。
