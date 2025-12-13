Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣州商店二樓LED大屏幕播「動態火焰」 街坊以為火災嚇到報警

即時中國
更新時間：16:33 2025-12-13 HKT
發佈時間：16:33 2025-12-13 HKT

廣州荔灣區嶺南街一間商店因為二樓窗邊的LED大屏幕播放「動態火焰」影片，逼真的畫面讓周邊群眾誤以為發生真實火警，紛紛打電話報警。消防人員抵達現場後，才發現只是烏龍一場，而該商店事後也被要求關閉「動態火焰」屏幕，以免有更多人誤會。

店主被行政處罰

事發在12月10日傍晚6時許，廣州市荔灣區一間商店在2樓靠窗位置懸掛的大型螢幕，播放著動態火焰畫面。從遠處看，就像是2樓發生火災，導致附近不少居民以為失火，趕緊打電話報案。

相關新聞：安徽男收CT「子宮未見異常」報告 三甲醫院擺大烏龍

由於該店一樓鐵門緊閉，無法確認是否有人受困。警方接報後，立即出動5輛消防車抵達現場，並有多名消防員在門口敲門，試圖確認室內狀況。最終，發現是店主播放的「動態火焰」屏幕過於逼真，讓人產生誤會，工作人員聯繫到店主，請對方到場關閉LED屏幕，才解除這場誤會。

荔灣區黃沙消防救援站副站長陳遠定表示，「這類虛假警情，不僅佔用了寶貴的消防救援資源，還可能延誤其他真實緊急警情的處置，給公共安全帶來潛在風險。」

事件發生後，嶺南街辦事處與轄區派出所介入調查，鎖定投放虛假畫面的當事人。經核實，該當事人為尋求刺激，擅自投放此類易引發恐慌的影片，其行為擾亂公共秩序，造成不良社會影響。目前，相關部門已對當事人進行嚴肅的批評教育和行政處罰。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
6小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
3小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
5小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
3小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
7小時前
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
22小時前