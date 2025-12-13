張家界荒野求生寒潮停賽 8選手平分48萬獎金

昨日寒潮來襲，山西、山東、河南等多省降下大雪。湖南張家界夜間氣溫料降至-5℃左右，並伴隨大風、雨雪，當地正在進行的荒野求生比賽被緊急叫停，剩餘8名選手平分48萬元人民幣獎金。

夜間最低溫預計降至-5℃

據悉第二屆七星山荒野求生挑戰賽於10月8日開賽，近百名荒野求生愛好者參加。張家界七星山景區負責人田經理昨日表示，寒潮天氣即將到來，為保障選手安全，即日起比賽終止，剩下8名選手都是勝利者，將平分48萬獎金。

湖南受寒潮影響，在張家界舉行的荒野求生宣佈停賽。示意圖。小紅書＠加菲愛爬山

湖南受寒潮影響，在張家界舉行的荒野求生宣佈停賽。

北方多地正受寒潮影響，氣溫大降。新華社



相關新聞：爆紅荒野求生賽安全底線惹爭議 選手「餓到凹臉」營養不良

賽事組委會也發文表示，當地即將經歷一輪寒潮，山區氣候複雜多變，晝夜溫差極大，夜間最低氣溫預計將降至-5℃左右。在此類環境下開展野外生存活動，極易引發失溫、凍傷、滑墜等嚴重安全事故，8名決賽選手已參加較長時間的競賽活動，在極端氣候條件下，極易導致選手體力過度透支、判斷力下降，甚至對身體造成傷害。

近日寒潮持續影響內地大部分地區，中央氣象台昨晨10時發布暴雪藍色預警，預計山西、山東、河南、安徽、江蘇等地部分地區有大雪。氣象台當天亦發布寒潮和大風藍色預警。