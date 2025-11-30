爆紅荒野求生賽安全底線惹爭議 選手「餓到凹臉」營養不良

撿柴搭棚、鑽木取火、抓蟲充飢……當都市人在鋼筋森林的格子間埋頭打工時，湖南張家界七星山景區的山野森林中，近百名參賽者正在原始環境中應對生存考驗。20萬元（人民幣，下同）的冠軍獎金、「一把柴刀挑戰荒野」的規則以及一些選手自帶的「網紅體質」，為這場「荒野求生挑戰賽」帶來流量狂歡，相關視頻全網瀏覽量超過110億。多個機構景區紛紛入局。不過，賽事期間也有選手因營養不良等原因被逼退賽，引發輿論擔憂安全底線在流量中失守。

自10月8日開鑼的張家界「荒野求生挑戰賽」持續火爆，目前第二賽季半決賽已經結束，14名選手正進行決賽。11月21日，景區開放第三賽季報名，現場非常踴躍，首日就達800人。報名者楊先生說，「（節目）那種野性，我喜歡」。還有人形容荒野求生是「逆天改命的機會」。

張家界新賽季吸逾800人報名

進入11月，挑戰賽的每場直播幾乎都有兩萬人同時在線「追劇」，多位人氣選手成為「網紅」。曾是成都中醫藥大學藥劑學專業畢業生的「林北」張博林，可以精準認出百合、黃精、小柴胡等植物，分析出自己身體乏力是因缺少鹽分後，馬上補充一頓含鹽的馬齒莧。他還時不時爬樹，學猴子吼叫。網友調侃說：「林北」都出現「返祖」現象了，還給他貼上「棄醫從野」的標籤。

唯一堅持到後期的女選手「冷美人」楊朝芹，參賽前身姿風韻，妝容精緻，塗着玫紅指甲油；進山不久後，便灰頭土臉，日常烤螞蚱，用美甲刨山藥。由於後期她面龐瘦削，顴骨突出，與之前對比太強烈，迅速走紅網絡。

影片瀏覽量衝破110億

賽事爆紅為選手帶來流量。「林北」、「冷美人」等人的社交帳號已擁有逾20萬粉絲，不少選手獲得運動類服飾、美妝品牌的贊助或代言邀約。

廣東湖南景區湧現比賽宣傳《中國旅遊報》報道稱，「荒野求生」賽事的核心魅力，在於它力圖構建一個與現代文明剝離的「原始場域」，展現參賽者在複雜多變的原始自然環境中直面挑戰的勇氣、耐力和智慧，進而滿足人們對未知世界的好奇心與探索欲。展示景區的自然風貌拉動當地文旅經濟，也是旅遊業所樂見。廣東川山群島盃海島求生賽、湖南懷化好運通道盃荒野求生比賽等各類宣傳密集湧現。

高額獎金加免責聲明難掩風險

不過，內地多間媒體提醒，「荒野求生」賽事應守住安全和生態紅線。賽事「高額獎金+免責聲明」的模式難掩選手營養不良、誤食毒草等健康風險。不少選手臉頰因飢餓凹陷，有人29天暴瘦25斤（約27磅），甚至脫相。「冷美人」更因營養不良被送醫退賽。賽事亦可能導致植被破壞、水源污染、野生動物棲息受干擾，以及帶來生活垃圾等問題。

《星島》中國組