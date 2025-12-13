郭沫若草書《蜀道奇》現身拍賣 女兒指失竊要求返還

已故文學家郭沫若行草書法作品《蜀道奇》近日被爆將現身北京拍賣會，起拍價800萬（人民幣，下同）。前日有律師行發聲明稱，該作品由郭沫若女兒郭庶英所有，發現作品遺失後已報警，要求拍賣委託方北京保利國際拍賣有限公司中止拍賣，返還作品。

《蜀道奇》書法800萬起拍

保利拍賣中心網站顯示，《蜀道奇》將於本月16日在保利拍賣20周年秋季慶典拍賣會「中國書畫夜場」上拍賣，起拍價為800萬。

郭沫若女兒要求返還父親的草書作品《蜀道奇》。

然而，北京市京都律師事務所律師楊航勝表示，據其了解，《蜀道奇》現已遺失，具體遺失時間不詳。得知作品將被拍賣後，郭庶英方面曾與保利聯繫，但對方認為委託人有權處分。楊航勝稱，《蜀道奇》上有「書付庶英」字樣，自受贈以來，郭庶英長期合法持有並保管該作品，權屬清楚。

郭沫若生於四川樂山，是著名歷史學家、文學家，曾任中國科學院院長、中國文聯主席、政務院副總理、全國人大常委會副委員長等職。《蜀道奇》手書長卷被認為代表郭沫若小字行草最高水準，書寫近千字。