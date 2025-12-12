87歲書畫大師｜網傳范曾抱新生獨子相 與兒女斷親前的商業部署

87歲書畫大師范曾，日前宣布與37歲妻子徐萌「喜得獨子」，網上今日流傳他抱著新生兒子的照片，顯得十分高興。范曾添丁同時，又宣布與親女和繼子斷絕關係，聲明所有公私事務交徐萌全權負責，消息震動藝壇。有內媒發現，范曾發表上述斷親聲明前，有一間叫「十翼范曾（北京）文化藝術有限公司」的新企業成立。

雙眼緊盯露滿足笑容

網上流傳的照片顯示，范曾抱著初出生的獨子，雙眼一直未離開懷中嬰兒，嘴角泛出滿足的笑容，旁邊則站著產後的徐萌，她更一度親向范曾的面龐。

對於范曾11日公布添丁喜訊同時，發聲明與親女范曉蕙、繼子范仲達及其家屬「斷絕關係」，並將所有個人及商業事務全權交徐萌處理。

澎湃新聞報道，范曾的「斷絕關係」，與12月2日一家名為「十翼范曾（北京）文化藝術有限公司」的新企業成立有關。

與范曾此前交往頗多的書畫收藏界人士曹澤益向澎湃表示，范曾聲明中所言的「本人涉及的一切公益慈善事務，僅通過北京十翼文化藝術基金會完成；商業營運相關事務，將通過十翼范曾（北京）文化藝術有限公司辦理」都是有所指的，「其繼子范仲達曾深度參與其商業營運包括直播銷售以范曾為名相關的藝術品。然而，以後，如果以范曾之名直播銷售藝術品恐怕就不太好說了。」

重新掌控作品銷售

刊發公開聲明前，范曾在北京參加活動捐贈字畫，於現場向澎湃新聞表示：「因為我最近生了一個獨子，又搬了新家，這是一個非常愉快、非常幸福的家庭。以後因為年歲高了，我家裡的事，就委託我的愛妻徐萌來全面掌握。」



有與范曾交往的藝術界人士分析，范曾公開與范曉蕙、范仲達決列，絕非衝動，「直接導火索的當然是今年8月其女兒公開導致『失聯風波』與信任的徹底崩塌。87歲高齡喜獲兒子，則是此次事件最根本的轉折點。」

報道指，隨著十翼范曾成立，范曾的作品銷售，將會由過去被繼子范仲達核心持有，自己只作品牌象徵，變成透過十翼范曾的徐萌絕對持有。