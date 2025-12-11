Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係

更新時間：12:40 2025-12-11 HKT
發佈時間：12:35 2025-12-11 HKT

87歲書畫大師范曾，今年8月被其女兒范曉蕙稱遭嫩妻徐萌盜走20億字畫古董，引發風波。范曾今天（11日）發表聲明，稱與徐萌近期「喜得獨子，幸何如哉」，即日起與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，「凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉」。

相關新聞：「失聯」范曾現身？︱與徐萌搬超豪法式別墅 樓底8米巨廳照曝光

范曾被譽為中國藝術界巨匠，外傳其身價高達10億元人民幣，去年4月宣布迎娶小50歲的嬌妻徐萌，自稱「藝林佳話」。

范曾有四段婚姻，范曉蕙是他和第二任妻子邊寶華所生；范仲達是范曾第三任妻子張桂雲與前夫的孩子。

相關新聞：范曾「失聯」｜老當益壯87歲當爸爸？ 徐萌疑穿月子裙陪觀展

范曾用書法寫下聲明，並且在微博發布：

一、我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂厮守，以慰餘生！

二、鑒於本人年事已高，與吾妻喜結良緣以來，我本人大部分事宜已交由吾妻處理。即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。

三、近期我身邊有人惡意挑起矛盾，無視我的名譽、健康與合法權益，我深感無助、痛心！有人曾以范曾子女名義，以「尋找、關愛」范曾爲由，惡意虛構事實，公然誹謗我與吾妻；另有人打著「范曾子女」旗號，以「保護」范範曾爲借口，直接或間接危害我們一家三口人身安全，嚴重干擾我們的生活。故此，即日起，我本人與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。我本人也與上述兩人及其家屬、以及持股、管理、運營的，或與之有任何關聯的公司及實體，不再保持或延續任何形式的合作關係。同時解除並撤銷對上述兩人及其家屬、其所涉及實體的任何委托、授權或其他合同關係。上述人員及實體不得再以我的名義對外從事任何活動。上述人員及其實體的任何活動也均與我本人無關。對其在銷售、展覽、贈與或其他任何活動中涉及到我本人名義的藝術作品，我個人均不予置評，但保留追究其法律責任的權利。

四、自即日起，我本人涉及的一切公益慈善事務，僅通過北京十翼文化藝術基金會完成；商業運營相關事務，將通過十翼范曾（北京）文化藝術有限公司辦理。

我現與妻子將繼續爲國家文化藝術及公益慈善等事業聊盡綿薄，積極履行社會責任。

范曾
2025年12月11日

