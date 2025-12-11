Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

拒絕AA制？︱10老友飯局留低1個無人找數 網民：明目張膽食霸王餐

更新時間：21:02 2025-12-11 HKT
發佈時間：21:02 2025-12-11 HKT

朋友聚餐一般都會按各付各費用（俗稱：AA制），但近日重慶九龍坡發生一宗集體「走數」事件。

據內地傳媒報道，當地一間食肆接待一桌10位客人，當日一共消費1262元（人民幣‧下同）。客人從傍晚一直吃到深夜12點，最後只剩下了張先生一個人。

當餐廳要求結賬時，張先生竟表示，當日飯局是朋友組局，應由朋友結賬，自己也無力支付。餐館老闆見狀隨即報警，警員聯絡所謂組局者，對方表示他也沒錢，要籌錢。

在民警協調下，張先生寫了承諾書、押下身份證，答應次日結賬。然而第二天張先生又反悔了，因為無法聯絡「朋友」。

事件被傳媒報道後，即時引來網民熱議。律師表示：既然有承諾書，就應承擔付款義務，張先生和他朋友之間按照內部的約定，來進行費用的分擔或者追償。餐館如仍收不到錢，可走訴訟途徑維權。

網民意見：
偏執狂不歸路77839：花一千多看清了這十來個朋友，也值
魚躍龍門sir：別糟蹋朋友這幾個字
陳俊燁是一枚食貨：明目張膽食霸王餐
沐常卿：下次聚提前說好付錢

