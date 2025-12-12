深圳20歲女患罕見怪病 壞飲食習慣致「不受控手舞足蹈」｜有片

深圳年僅20歲的務工女子小文（化名），近期莫名出現「不自主手舞足蹈」的症狀，還伴隨體重驟降。經醫院確診，她患上極為罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。這種病通常出現在老年糖尿病患者，年輕病例在全球皆屬罕見，而且令人意外的是，小文並無糖尿病家族遺傳史，醫生明確指出，她的病情與長期不健康的生活習慣密切相關。

奶茶成癮 飲食失衡

據《廣東廣播電視台》報道，20歲的小文沒有糖尿病家族史，近期突然出現「單側肢體無法控制舞動」症狀，且入夜後狀況更為嚴重，體重也快速下滑。檢查結果顯示，她的糖化血紅素高達17.7%（正常值低於5.7%），空腹血糖為11.7mmol/L（正常3.9至6.1mmol/L），最終確診為「糖尿病非酮症偏身舞蹈症」（Non-ketotic hyperglycemic hemichorea，NKHH）。經治療後，小文症狀已有所緩解，截至12月9日，小文仍在醫院治療。

醫生指出，小文病情惡化與其生活及飲食習慣有關，她不僅一天只吃一餐，導致營養嚴重失衡，更喝奶茶成癮，每周至少要喝3杯奶茶以上，加上長期熬夜、缺乏運動等因素，導致身體代謝長期失控，奶茶的高糖量為「主兇」。

一日一餐周飲三杯奶茶

醫生解釋，高糖飲食會讓胰島β細胞承受極大壓力，最終失去功能，引起胰島素阻抗（insulin resistance），而攝取過度糖份也會轉為內臟脂肪，導致身體發炎，讓代謝變混亂，「若奶茶中含有反式脂肪，更可能阻塞血管，提高動脈硬化風險。」

醫生提醒，別以為年輕就可以不注重健康，靠奶茶提神、熬夜、久坐，都可能讓身體提早亮紅燈，甚至引發嚴重的代謝併發症，呼籲民眾一定要關注。

