書畫大師范曾︱ 妻子徐萌誕子12月初成立公司 律師剖析與女兒繼子斷絕關係法律觀點

范曾今日（11日）在其個人微博公開發文，表示與小50歲的妻子徐萌「喜得獨子」，日後與他相關的公私事宜都交由徐萌處理，並從即日起與女兒范曉蕙、繼子范仲達及其家屬斷絕關係。

范曾聲明是否有法律效力？

據悉，范曾還宣布即日起所有商業運營相關事務將通過十翼范曾（北京）文化藝術有限公司辦理。天眼查信息顯示，該公司成立於今年12月2日，法定代表人為徐萌。

事件曝光後，隨即在熱搜榜登頂，有關他的微博聲明是否具有法律效力，亦成為了討論。

據紅星新聞，法德東恆律師事務所權益合夥人藍天彬律師表示，關於范曾聲明與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，是否存在法律效力，要從兩個層面分析：第一，自然血親的父母子女關係，是基於子女的出生事實而產生的，不能通過法律程序或其它方式解除。

范曉蕙是范曾的親生女兒，即使范曾說與其斷絕關係，但在法律上依舊存在父女關係。而沒有撫養關係的繼父母與繼子女之間屬於姻親，不屬於擬制血親。范仲達是范曾的繼子，已經成年，范曾可以選擇與其來往或者不來往。

自然血親關係無法斷絕

至於，四川蜀國律師事務所主任律師袁勇表示，自然血親關係（如父母子女、兄弟姐妹）無法斷絕，相關「斷絕協議」無效。這是因為自然血親是基於出生事實形成的親屬關係其身份關係由法律直接賦予，不能通過任何協議、聲明或單方行為解除。

范曾婚姻史

據悉，范曾迄今有四段婚姻，第一任妻子林岫出生於1945年，比他小7歲。1963年，范曾與林岫結婚，這段婚姻維持了5年，兩人於1968年離婚。

1971年，范曾和同學邊寶華結婚。邊寶華之前離異有一女，和范曾在一起後又生下一個女兒范曉蕙。

1993年，范曾與邊寶華離婚，並迅速與第三任妻子張桂雲結婚。與范曾結婚的張桂雲改名楠莉，其與前夫的兒子須波、須濤也分別改名為范一夫、范仲達。這段婚姻穩定持續了近30年，直到楠莉於2021年去世。

因此，范曾的親生女兒范曉蕙與范曾的兩名繼子范一夫、范仲達並無血緣關係。

2024年4月，86歲的范曾與徐萌在北京領證結婚。

