中俄轟炸機日本周邊巡邏 國防部：應對安全挑戰

中日關係緊張之際，中俄轟炸機前日在日本周圍進行聯合巡邏，日本防衛省指此舉對日本安全構成重大威脅。中國國防部發言人張曉剛昨回應稱，此次中俄聯合巡航是年度合作項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰的決心。復旦大學國際政治系教授沈逸在微博指出，這次中俄聯合巡航並非「炫肌肉」，而是對日本不斷試探底線的必要回應，意味着中俄在涉日議題上「戰略對表」進入新階段。 日本防衛省指出，前日兩架可搭載核武器的俄羅斯圖-95略轟炸機從日本海飛往東海，與兩架中國轟-6轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。

相關新聞：中日惡化︱浙江景區急變招 山寨「北海道」即改「首爾」︱有片

防衛相小泉進次郎表示，中俄聯合行動「顯然是針對我國（日本）展示武力，對我國國家安全構成重大威脅」。

國防部發言人張曉剛昨日證實，9日，中俄空軍赴東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航，這是年度合作計劃內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論後，中俄聯合對日施壓。俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古早前稱，俄中在「斬斷抬頭軍國主義九頭蛇頭顱」方面有足夠經驗，不容許在歐洲和日本復活「犯罪政權」。