中日惡化︱浙江景區急變招 山寨「北海道」即改「首爾」︱有片

即時中國
更新時間：19:09 2025-12-10 HKT
發佈時間：19:09 2025-12-10 HKT

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」論而變得緊張，內地民眾不僅被勸阻赴日本旅遊，連帶國內原本有日本色彩的地方，或其他文化交流活動，都受不同程度的影響。

近日，有網民發現浙江寧波市一個叫森嶼湖畔的景點，原本被打造成日本北海道的環境，如今未知是否因中日關係惡化，現在都改成「首爾化」。事件引起網民熱議。

據網上流出影片所見，景區原本被打造成「北海道」的模樣，四周都有日本字樣。如今卻被改成首爾，四周的日本就改成韓文。據悉，景點的入場費為79元（人民幣‧下同），會附贈一杯咖啡。不少遊客特意到來打卡。

內地網民指出，其實在近來中日關係緊張後，景點已經把北海道等日本文字，全面改成了韓文，從北海道變成首爾，不過改變後，同樣吸引許多遊客到場拍照。

