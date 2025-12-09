無人機疑「黑飛」逼近民航機航線 李子雄怒斥：拿飛機乘客開玩笑︱有片

無人機技術成熟，內地有人疑進行「黑飛」活動，即違規讓無人機在危險範圍飛行。12月8日，香港藝人李子雄在抖音發布影片，斥責有人不顧他人安危進行高空黑飛，挑戰航空安全底線。李子雄在片指斥：「嚇死我了，無人機和飛機飛得一樣高，還是在最繁忙的航線上，這不是飛無人機啊，這是拿飛機上的人開玩笑。」

內地極目新聞報道，李子雄所講的黑飛一事，是幾天前，一位叫「地圖偵探」的博主曝光的幾宗黑飛事件。12月9日，當事博主表示，近期，他發現有人在廣東英德、中山和湖南資興三地進行黑飛，高度達8000米，甚至近萬米，非常逼近民航客機航線。

李子雄怒斥「黑飛」危及民眾安全。抖音@李子雄

博主視頻截圖。

博主表示，以中山市為例，在無人機的放飛點畫一個直徑10公里的圓圈，黑飛當天就有近100架次的航班經過此處，客機高度在1000到12000米，認為行為極危險。

疑有人偽造解禁許可證

博主又指，黑飛人員害怕被人舉報，竟P圖偽造無人機飛行高度的解禁許可證明。目前已有數名粉絲向警方報警。

報道指，大疆客服人員表示，正常情況下，120米以下的高度可以正常飛行，如果要超過這個高度就需報備申請。「8000米的高度也是可以解禁的，但需要相關管理部門的審批通過和簽字蓋章。」對於博主曝光和李子雄斥責的黑飛問題，大疆的客服人員表示，會記錄關注相關情況。



據悉，廣東英德市和中山市的警方，已在跟進調查此黑飛事件。