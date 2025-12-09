中國女博士生與初生女兒德國遇害 外籍丈夫認殺母女

一名在德國求學的31歲女博士生麗麗（化名）和兩個月大的女兒早前慘遭殺害，而兇手竟是麗麗的斯洛伐克籍的丈夫。事件引起內地網上熱議，有網民更在社交平台上發起悼念，並為死者父親籌集赴德國旅費。

內地極目新聞報道，麗麗的大學室友周二（9日）透露，麗麗於2020年被公派到德國留學，攻讀博士學位，去年8月結婚。豈料不到一年半，卻發生悲劇。

5年前獲公派到德國留學

紅星新聞報道，事發於11月29日，麗麗與兩個月大的女兒被發現在德國北萊茵-威斯特法倫州首府杜塞爾多夫住所內死亡，警方隨後逮捕傷勢嚴重的43歲男子。該男子為麗麗丈夫，疑似在行凶後自殘。斯洛伐克籍男子當場承認殺了妻子與孩子，警方在屋內發現除刀具外還有一把斧頭。



據悉，遇害的麗麗來自中國北部某沿海省份，本科和碩士研究生均在國內就讀，並於2020年被公派前往德國攻讀博士學位，直至慘劇發生。麗麗的大學室友小劉表示，麗麗是一個性格很溫和、有點慢熱的女孩子。麗麗家境普通，學習非常刻苦，成績一直很好，經常拿獎學金。

住所發現斧頭

小劉稱，麗麗在攻讀碩士研究生階段時，與丈夫相識，對方當時作為交換生來到中國學習，但兩人當時並未交往。據她了解，麗麗是在去德國後才與男方確定倩侶關係。去年麗麗回國辦婚禮，之後二人在國內度了蜜月。



小劉於上周五（5日）得知麗麗遇害消息，大學班長趙先生（化姓）建了一個群組，想要為麗麗父母籌集赴德的路費。麗麗的父親目前往德國的途中。