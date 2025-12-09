惡魔幼兒園︱遼寧幼師集體虐兒 15日掌摑推撞牆餵口水飯千次
更新時間：17:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-09 HKT
遼寧有幼兒園發生幼師集體對幼童虐待事件，僅目前發現的手段已涉及推幼童頭部撞牆、打巴掌、餵食幼師吃剩的「口水飯」等，15日內涉及千次不同的體罰虐待。案件9日開審，有受害人父親指，雖然幼兒園已被永久關停，仍希望涉案10名虐兒幼師受到重罰。
綜合內媒報道，遼寧盤錦的孟先生，2024年10月發現在幼兒園上學的女兒，身上常有異常瘀青。至今年3月，孟先生在看閉路電視發現，女兒被幼兒園老師拉入房間推頭撼牆、掌嘴、用被捂頭等，在他堅持觀看過去的閉路電視下，揭發涉事的盤山縣鵬程幼兒園的多名幼師，有集體虐待幼童的行為。
相關新聞：四川高速驚現裸爬小狼人 竟是「遊牧」父母放養傑作｜有片
孟先生在開審前向媒體表示，掌握的閉路電視影片很多仍未看完，目前除發現上述的體罰情況外，還見到有幼師拿著整盆飯菜直接進食，再把吃剩的飯菜攪拌，餵給其他孩子食。又見過有幼師用鞋掟向男童，以及幼師「騎坐」在男孩身上等。
相關新聞：澳洲警拘「撒旦崇拜」4人組 涉散播數千嬰童性虐片
據孟先生提供的盤山縣公安局開具的《行政處罰決定書》，當地派出所對其中4人給予行政拘留後其中1人轉刑事拘留。孟先生表示，對目前處理很不滿意，指涉及集體虐童的，包括園長，教師及廚師在內有達10人，希望他們全都受到應有的懲罰。
最Hit
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
2025-12-08 14:30 HKT
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
2025-12-08 16:37 HKT