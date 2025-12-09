Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

惡魔幼兒園︱遼寧幼師集體虐兒 15日掌摑推撞牆餵口水飯千次

即時中國
更新時間：17:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-09 HKT

遼寧有幼兒園發生幼師集體對幼童虐待事件，僅目前發現的手段已涉及推幼童頭部撞牆、打巴掌、餵食幼師吃剩的「口水飯」等，15日內涉及千次不同的體罰虐待。案件9日開審，有受害人父親指，雖然幼兒園已被永久關停，仍希望涉案10名虐兒幼師受到重罰。

綜合內媒報道，遼寧盤錦的孟先生，2024年10月發現在幼兒園上學的女兒，身上常有異常瘀青。至今年3月，孟先生在看閉路電視發現，女兒被幼兒園老師拉入房間推頭撼牆、掌嘴、用被捂頭等，在他堅持觀看過去的閉路電視下，揭發涉事的盤山縣鵬程幼兒園的多名幼師，有集體虐待幼童的行為。


孟先生在開審前向媒體表示，掌握的閉路電視影片很多仍未看完，目前除發現上述的體罰情況外，還見到有幼師拿著整盆飯菜直接進食，再把吃剩的飯菜攪拌，餵給其他孩子食。又見過有幼師用鞋掟向男童，以及幼師「騎坐」在男孩身上等。

據孟先生提供的盤山縣公安局開具的《行政處罰決定書》，當地派出所對其中4人給予行政拘留後其中1人轉刑事拘留。孟先生表示，對目前處理很不滿意，指涉及集體虐童的，包括園長，教師及廚師在內有達10人，希望他們全都受到應有的懲罰。

 

