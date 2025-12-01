澳洲警拘「撒旦崇拜」4人組 涉散播數千嬰童性虐片

澳洲警方今天（1日）宣布破獲一宗國際兒童性犯罪案件，拘捕4名在網絡上散播虐待兒童影片的嫌犯，影片以「撒旦崇拜」及「儀式性」為主題，目前未知影片拍攝的地方、受害者和施暴者身份。

受害者由嬰兒到12歲不等

《美聯社》引述消息，新南威爾斯州警方專案小組調查加密網絡上關於兒童性虐待影片的犯罪行為，成功鎖定基地位於悉尼的犯罪集團和網絡。在上周四（11月27日）的行動中，調查人員在悉尼多處執行搜查令，成功拘捕4名嫌犯。當中26歲的格爾馬諾塔-米爾斯（Landon Germanotta-Mills）是領導角色，另外三人則分別為39歲、42歲與46歲。

4人犯罪團夥被拘捕。（示意圖）新南威爾斯州警方

警探多爾蒂（Jayne Doherty）向媒體表示，這次案件並非普通的虐童事件，嫌犯散佈影像涉及「撒旦崇拜」及「神祕學」（occult）相關的符號與儀式，描述對兒童的酷刑，尤其「令人憎惡」及「具毀滅性」。警方在搜得的電子設備檢獲數千部影片，受害者從嬰兒到12歲兒童。目前四人面對的指控以散播為主，暫不涉及拍攝和直接虐待等罪名。

在法庭上警方表示這個國際犯罪團夥參與虐童素材分享，調查人員正與國際執法機構合作，盡力確認受害者的身份、受虐地點以及施暴者，希望能阻止虐待事件發生。但多爾蒂也承認，截至昨天（11月30日），未有任何資料能夠確認。

4人被控以散播虐童影像，格爾馬諾塔-米爾斯也被加控散布與持有「人獸交」（bestiality）影像的罪名。所有被告的保釋申請被拒絕，預計將在明年1月下旬再次出庭受審。