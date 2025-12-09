公安部通緝100名電騙在逃金主和骨幹 包括「緬北四大家族」成員

中國公安部發布通緝令，公開通緝100名電信網絡詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹，其中包括吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團重要逃犯。

中國公安部網站12月9日公告稱，經查，近年來，吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等犯罪嫌疑人在境外勢力庇護下，組織招募人員，長期實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，性質極其惡劣。

公告稱，在公安機關嚴打高壓態勢下，上述犯罪嫌疑人仍不收斂、不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動。該批在逃人員犯罪事實清楚、證據確鑿充分，浙江杭州、溫州，福建泉州、龍巖，河南平頂山，廣東深圳，雲南昆明和重慶等地公安機關決定對其進行公開懸賞通緝。

公安機關敦促相關犯罪嫌疑人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。

公告稱，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將絡予20萬元人民幣獎勵。

