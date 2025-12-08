Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

緬甸KK園區︱1178名中國籍電詐疑犯落網 經泰國押解回國 

即時中國
更新時間：17:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：17:43 2025-12-08 HKT

針對緬甸網賭電詐等惡性案件。中國、泰國、緬甸今年合力開展集中打擊行動。近日再有1178名緬甸妙瓦底地區的中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被公安機關經泰國押解回國。 

相關新聞：緬甸KK園區｜軍政府炸毀KK園區 逮捕逾千名外籍詐騙犯

新華社報道，11月14日，中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級會議召開。中緬泰三國警方再次開展聯合行動，緬方批量清剿詐騙園區，抓獲一批涉電詐人員。

自12月1日起，公安部組織江西公安民警赴泰國湄索執行包機押解任務，並在泰方協助下，分批次將緬甸遣返中方的1178名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人押解回國。

相關新聞：KK園區「揸fit人」｜趙薇前夫黃有龍表弟成魔之路 佘智江菲律賓網賭起家

報道指出，據統計，自2月20日中緬泰聯合開展緬甸妙瓦底地區涉電詐犯罪嫌疑人遣返押解工作以來，已有6600餘名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
18小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
3小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
3小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
9小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
12小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
8小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
政情
5小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」　稱因傳媒報道令其受壓
社會
4小時前