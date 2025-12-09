Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳山姆購熱賣麻薯 被指盒內有生猛老鼠

即時中國
更新時間：13:36 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:36 2025-12-09 HKT

頗受港人喜愛的深圳山姆超市疑出現食安問題，有消費者經其「極速達」服務，買入一盒麻薯，但送達時卻發現，麻薯的盒內還有一隻活生生的老鼠。帖文在網上迅速傳播。山姆至發稿時仍未就事件有回應。

據內媒新黃河報道，9日凌晨，有深圳網民發帖，指於8日晚以山姆App的「極速達」服務，購買了包括鮮奶、橙汁及山姆長期熱銷的一盒24枚裝Member's Mark原味麻薯。

有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
相關新聞：網購辣椒麵疑吃出「鼠頭」 市監局介入涉事企業停產

同晚，山姆將貨品送達，網民卻發現保溫袋內的麻薯透明塑料盒內，一隻深灰色活老鼠趴在麻薯之間。特寫鏡頭中，部分麻薯表面存在不規則的凹陷和缺損，疑似被啃食過的痕跡。

事主隨即在網上發出「一星差評」，並在翌日凌晨向客服投訴，不過對方表示「正在核實，請耐心等待」。

新黃河凌晨聯絡到事主。針對外界關於「老鼠是否原本就在盒中」的疑問，當事人回應簡潔而肯定：「我沒有必要騙人呢。」目前，該消費者已保存包括視訊、照片、購物憑證及帶有疑似齒痕的包裝在內的全套證據，並著手通過多個管道維權。截至發稿，山姆會員商店尚未回應此事，電話無人接聽。

 

