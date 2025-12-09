Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI衝擊︱外語專業前景黯淡？ 內地多所大學停招生

即時中國
更新時間：13:25 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:25 2025-12-09 HKT

人工智能（AI）衝擊下，過去被熱門選修的外語專業，一下子失去光環，內地多所大學或高校對外語學院調整，停止招生或或撤銷外語類本科，引起社會關注。

據內媒第一財經報道，近年，不少大學停招或撤銷外語類本科專業，包括河南大學、上海財經大學等多所「雙一流」高校。隨著近日景德鎮陶瓷大學在原有外國語學院基礎上，成立文化傳播學院，使社會再度關注在AI普及下，外語專業的前景。

大皖新聞報道，部分高校撤銷外語類專業，主要有兩方面考量。一是前些年外語類專業過熱，外語專業人才培養嚴重供大於求。

數據顯示，2013年，內地70所高校增設商務英語專業、46所新增翻譯專業。2016年，英語在高考專業搜索熱度排第二名。截至2024年12月，英語專業全國普通高校畢業生規模為10萬人以上。2025年7月，1308所本科高校中，有超過四分之三（984所）都開設了英語專業，數量位居所有專業第一。

報道指，一窩蜂開辦英語專業，令部分學校的這類專業缺乏質量保障、沒有特色，同時跟不上社會需求，容易使得報考熱門變為就業冷門。

第二個原因是AI快速發展，要求高校必須優化、調整專業，創新人才培養模式。

有網友認為，AI翻譯已可直接看外語文獻、影片和外出旅行，已毋須人工翻譯。不過，《新京報》有評論文章指，AI翻譯即使再高效，也無法像人一樣，在溝通中可以做到隨機應變、感知情緒。所以高校停招外語專業，應是重新思考起點的機會，在AI可以作為強大工具的新形勢下，外語學習應該「學以致用」，並且這個「用」要指向更高的維度和廣度。

 

