Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

華融國際前總經理白天輝 受賄逾11億今被執行死刑

即時中國
更新時間：12:47 2025-12-09 HKT
發佈時間：12:47 2025-12-09 HKT

擁有香港身份證的華融國際控股前總經理白天輝，因受賄涉款11.08億餘元人民幣被判死刑。白天輝9日早上，遭天津市第二中級人民法院執行死刑。

行刑前與近親會面

新華社報道，2024年5月28日，天津市第二中級人民法院以受賄罪判處被告人白天輝死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。白天輝上訴後，天津市高級人民法院經開庭審理，於2025年2月24日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

相關新聞：中國觀察：賴小民舊部創貪污新速 每小時受賄38萬

最高人民法院經覆核確認：2014年至2018年，被告人白天輝利用擔任華融（香港）國際控股有限公司業務拓展三部負責人、總經理、投資銀行部董事總經理，中國華融國際控股有限公司資本營運總監、總經理助理、副總經理、總經理等職務上的便利，為有關單位在項目收購和企業融資等方面謀取利益，非法收受財物，共計折合人民幣11.08億餘元。

華融國際前總經理白天輝受賄逾11億，9日早上被執行死刑。央視
華融國際前總經理白天輝受賄逾11億，9日早上被執行死刑。央視
華融國際前總經理白天輝受賄逾11億，9日早上被執行死刑。央視
華融國際前總經理白天輝受賄逾11億，9日早上被執行死刑。央視

最高人民法院認為，被告人白天輝的行為構成受賄罪。白天輝受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。本案第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪精準，量刑適當。審判程序合法。據此，最高人民法院核准天津市高級人民法院維持第一審對白天輝判處死刑的刑事裁定。

2025年12月9日上午，天津市第二中級人民法院依法對罪犯白天輝執行了死刑。臨刑前，白天輝與其近親屬進行了會見。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
23小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
8小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
21小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
17小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
6小時前
01:06
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
14小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
5小時前