遊英注意︱上海飛倫敦¥100 連稅最平¥1489

即時中國
更新時間：10:39 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:39 2025-12-09 HKT

英國是許多港人前赴的國家，內地現在有多趟飛倫敦航班，推出¥100機票，連稅後也只由¥1489起，隨時較香港直飛更划算。

據極目新聞報道，近日有網民發現，由9日起，多班由上海飛倫敦的機票，低至100元（人民幣，下同）。媒體查詢後發現，當天有十多趟航班的機票不含稅價為100元，而含稅價的機票最低為1489元。值得注意，其中，有航班在武漢中轉，武漢機場方面還提供免費住宿、優惠旅遊等服務。

報道指，在攜程平台選中「不含稅價」條件後發現，12月9日，從上海浦東飛往英國倫敦的十多趟航班的機票價低至100元。持續至12月29日，均有100元（不含稅）價位的航班。而在剔除「不含稅價」條件後，含稅機票價最低為1489元。

而在南航App上查詢看到，從上海浦東飛往英國倫敦的航班中，有航班經由武漢中轉，顯示提供免費餐食、免費住宿、優惠旅遊等服務。

武漢天河國際機場工作人員表示，上述服務是由機場提供，旅客若從武漢中轉，確實可以免費提供隔夜住宿的酒店，免費餐食服務僅當日中轉旅客可享用，具體詳情可在「中轉旅客服務通」微信小程式上查詢。

 

