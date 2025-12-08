Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

政治局：明年堅持內需主導 分析指中經會即將召開

即時中國
更新時間：14:02 2025-12-08 HKT
發佈時間：14:02 2025-12-08 HKT

中共中央政治局今天（12月8日）召開會議，分析研究2026年經濟工作，強調明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，堅持內需主導，建設強大國內市場。分析認為，預料中央經濟工作會議即將召開。

政治局會議還審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議認為，今年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年。我國經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力穩步發展，改革開放邁出新步伐，重點領域風險化解取得積極進展，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。

「十四五」即將圓滿收官

會議認為過去5年，我們有效應對各種衝擊挑戰，我國經濟、科技、國防等硬實力和文化、制度、外交等軟實力明顯提升，「十四五」即將圓滿收官，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。

會議強調，做好明年經濟工作，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高品質發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

