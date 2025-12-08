安徽1歲女吞3厘米髮夾翻白眼 靠食韭菜成功屙出

兒童誤吃異物後果可大可小。安徽有1歲多女童誤把長3厘米髮夾吞下，但醫生擔心全身麻醉做胃鏡，對年紀幼小的患者有風險，建議家長讓孩子多吃韭菜、金針菇，成功幫助髮夾排出體外。

篝火視頻報道，安徽合肥許女士在4日晚，讓兩名孩子在床上玩耍，期間約1歲多的妹妹，誤把一個長約3厘米的髮夾吞入，卡在喉嚨。

許女士嘗試為女兒施行海姆立克急救法時，女兒卻已把髮夾吞下肚，且受異物入體影響，女兒辛苦得開始翻白眼。

許女士立即帶女兒到醫院看急症，經檢查，確定髮夾已被吞入，醫生指可以做胃鏡手術取出，但因病人年紀太小，接受全身麻醉及使用胃鏡有一定風險。

醫生指，檢查時發現被吞入的髮夾邊緣比較圓滑，對患者應沒有即時危害，建議許多士可以試試多吃有助排便的食物，例如韭菜、金針菇，讓患者自然把髮夾排出體外。

許女士於是在翌日買了很多韭菜、金針菇和香蕉，讓女兒多吃，當晚7時許便成功把髮夾屙出來。