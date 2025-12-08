Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽1歲女吞3厘米髮夾翻白眼 靠食韭菜成功屙出

即時中國
更新時間：13:46 2025-12-08 HKT
發佈時間：13:46 2025-12-08 HKT

兒童誤吃異物後果可大可小。安徽有1歲多女童誤把長3厘米髮夾吞下，但醫生擔心全身麻醉做胃鏡，對年紀幼小的患者有風險，建議家長讓孩子多吃韭菜、金針菇，成功幫助髮夾排出體外。

篝火視頻報道，安徽合肥許女士在4日晚，讓兩名孩子在床上玩耍，期間約1歲多的妹妹，誤把一個長約3厘米的髮夾吞入，卡在喉嚨。

許女士嘗試為女兒施行海姆立克急救法時，女兒卻已把髮夾吞下肚，且受異物入體影響，女兒辛苦得開始翻白眼。

許女士立即帶女兒到醫院看急症，經檢查，確定髮夾已被吞入，醫生指可以做胃鏡手術取出，但因病人年紀太小，接受全身麻醉及使用胃鏡有一定風險。

醫生指，檢查時發現被吞入的髮夾邊緣比較圓滑，對患者應沒有即時危害，建議許多士可以試試多吃有助排便的食物，例如韭菜、金針菇，讓患者自然把髮夾排出體外。

許女士於是在翌日買了很多韭菜、金針菇和香蕉，讓女兒多吃，當晚7時許便成功把髮夾屙出來。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
15小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
9小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
01:38
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
5小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
8小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
20小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
21小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
5小時前
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席。
立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
政情
5小時前