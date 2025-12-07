Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

槍手集團「換臉」替考89次賺千萬 過百作弊入職公務員被炒

更新時間：13:37 2025-12-07 HKT
發佈時間：13:37 2025-12-07 HKT

內地近年經濟下行，投考公務員人數屢創新高。有犯罪集團看準商機，組成高學歷槍手團，以「換臉」造假證方式在多地為他人替考89次，賺取逾千萬元（人民幣，下同）。法院對主犯判刑最多5年6個月，逾百名請槍「入公」的人被開取。

綜合內媒報道，廣東高院6日公佈了一則案例，指在2014年至2020年，被告人張某潔、陸某強、李某共謀組織考試作弊，以自身及被告人王某、楊某伶等數十名高學歷人員當「槍手」，組建替考「團隊」。

替槍集團主犯被判囚5年至5年6個月。小紅書


相關新聞：國考放寬「35歲」上限後首戰 371萬人爭3.8萬公務員崗位

集團以電腦合成兼具考生和「槍手」面部特徵的照片，用於線上報考和製作虛假身份證件，由「槍手」持假准考證和身份證混入全國十餘省市的考場，利用考試組織部門身份驗核漏洞，代替考生參加國家公務員考試等法律規定的國家考試89次，累計收取替考費用逾千萬元。

案發後，百餘名通過作弊手段入職的考生均被開除公職。

江門鶴山法院一審以組織考試作弊罪分別判處主犯張某潔、陸某強、李某有期徒刑5年6個月至5年不等，並處罰金100萬元至70萬元不等；以組織考試作弊罪、偽造、變造身份證件罪對其他被告人進行了判處。二審維持了原判。

 

