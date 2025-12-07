中日惡化︱壽司郎上海開幕等枱14小時 民眾：不關心政治

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，令中日關係急速惡化，至今未緩和，不過無礙民間繼續追捧日本美食。壽司郎6日在上海首開分店，食客大排長龍，有人的籌號要等14小時才能入座。墟冚情況令日媒也有報道。

壽司郎首次進駐上海，於6日同時有兩間分店在上海開幕，吸引大量食客捧場，門外出現長長人龍。



日媒共同社報道，上海壽司郎開幕有達700組顧客，排隊等候時間長達14個小時，未受中日關係惡化影響。由於人數太多，壽司郎一度要停止派籌。

對於官方呼籲民眾停止到日本旅遊、民間交流或表演要取消，但有光顧壽司郎的中國食客指「不太關心政治。」

《日本經濟新聞》指，壽司郎近年加快擴張步伐，其母公司F&LC社長山本雅啟早前表示，爭取中國內地門店數量在2026年9月前達到222間，到2035年爭取突破500間。