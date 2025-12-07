Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大灣區大學︱選址東莞松山湖科研重鎮 企業導師來自華為等龍頭

即時中國
更新時間：08:42 2025-12-07 HKT
發佈時間：08:42 2025-12-07 HKT

大灣區大學所在的東莞松山湖，被定位為大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區，毗鄰中國散裂中子源、松山湖材料實驗室等大科研平台，華為等一批龍頭科企也在此落戶。該校預計2030年在校生將達10000人左右。有網民羨慕稱：「畢業生不愁沒出路！」

享有3:1的超高師生比

根據內地傳媒報道，灣大首屆學生的求學之旅堪稱「VIP級」，不但享有3:1的超高師生比，而且許多老師是現職科企人員。該校採取「學術+企業」的雙導師配置，每名本科生會同時配備學術導師和企業導師。

相關新聞：大灣區大學正式成立 中國科學院院士田剛任創校校長

學術導師負責學術引領，助力學生夯實學科基礎、參與科研項目；企業導師則多來自華為、OPPO、vivo等灣區龍頭企業，會參與課程設計、指導學生開展真實項目研發，幫學生明晰行業需求、積累實踐經驗。

網民：還沒畢業已在羅馬

一名網民在微博留言：「咱們當年上大學那會兒，哪敢想甚麼3:1的師生比啊？那時候幾百號人擠在大階梯教室聽天書，現在人家這首批80個新生，簡直是被捧在手心里長大的，出門左轉是散裂中子源，右轉是華為OPPO的企業導師，這配置，還沒畢業就已經在羅馬了吧。」

 

