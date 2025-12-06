大灣區大學正式成立 中國科學院院士田剛任創校校長

12月6日，大灣區大學（下稱「灣大」）在松山湖校區舉行成立大會，標誌著這所以理工科為主的新型研究型大學正式落地。該校擁有300多名科研教師，100%具有博士學位，其中超七成擁有海外學習工作經歷，海內外院士共10人，國家級人才78人。

大一入學後 先不分專業

灣大創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校的辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」，基於大灣區相關領域優勢和發展需求，聚焦物質科學、先進工程、生命科學、信息科學技術、理學、金融管理等6個領域，培養具備解決複雜問題和創新實踐能力的高素質研究型人才。

今年6月19日，教育部正式復函廣東省，同意設立大灣區大學。從「籌建」到「設立」到「成立」，灣大跑出了「大灣區速度」。今年8月，該校已正式開學，首屆錄取的80位新生來自廣東16個城市的53所中學，在這所新大學開啟人生新航程。

大灣區大學正式成立。

田剛介紹，在學科設置上，該校首批設有數學與應用數學、物理學、材料科學與工程、計算機（電腦）科學與技術、工業工程等5個普通本科專業，學生們大一入學後，先不分專業，重在自我探索；大二開始可以自由選擇專業，比如數學、物理、計算機（電腦）、材料科學、工業工程、人工智能、未來機器人等，並且支持跨學科輔修。

坐落在粵港澳大灣區先進製造業中心東莞，灣大正逐步構建起「大學+」協同創新模式。其中，松山湖校區就位於大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區內，毗鄰中國散裂中子源、松山湖材料實驗室等大科學裝置、大科研平台，華為等一批龍頭企業也在此落戶扎根。

目前，灣大已和散裂中子源、松山湖材料實驗室等科技巨頭建立了戰略合作，將聯合開展科技創新和人才培養。該校不僅為每一名學生配備有學術導師，還有來自華為、OPPO等大灣區龍頭企業的企業導師，以滿足其個性化的發展需求。

田剛表示，未來，灣大將通過構建「大學+大科學裝置」「大學+重點科研機構」「大學+科技龍頭企業」等創新型辦學模式，通過科教產深度融合，為東莞乃至大灣區加快發展新質生產力提供新質化人才支撐，助力灣區科技創新和新興產業發展。