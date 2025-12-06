攜程與柬埔寨合作引擔憂 網民急刪賬號：不想接詐騙電話
更新時間：14:07 2025-12-06 HKT
中國在線旅遊巨頭攜程集團與柬埔寨國家旅遊局合作，引發部分中國網民擔憂此前曾發生信息洩露事件的攜程，可能會在此次合作中將個人信息暴露給柬埔寨相關詐騙園區，因此不少用戶表示將註銷攜程賬戶。
攜程集團周一（12月1日）與柬埔寨國家旅遊局在上海舉行營銷合作簽約儀式。柬埔寨國家旅遊局行政總裁金米尼（Kim Minea）與攜程集團副總裁陳冠其共同簽署合作協議，標誌著雙方在旅遊推廣領域正式建立戰略合作夥伴關係。
消息一出，內地網絡上引發熱議。不少網民稱將開始註銷攜程賬戶，「賬戶永久註銷成功」的截圖據悉在微信朋友圈「洗板」。
有網民說：「用了八年的攜程帳號，昨晚註銷了，寧可多花錢買機票，也不想接到柬埔寨的詐騙電話。」也有人連夜取消綁定手機號和銀行卡，稱「晚一步信息就沒了」。
網民的擔憂除了柬埔寨的安全問題外，還與攜程有前科相關。2014年，攜程曾因安全漏洞導致用戶敏感信息洩露，包括姓名、身份證號和銀行卡信息；2018年又因過度收集信息被工信部約談。
儘管攜程官網列出多項安全保障措施，網民仍對個人信息流向詐騙集團心存疑慮，調侃稱：「在柬埔寨要是被綁架，攜程能救我嗎？」
