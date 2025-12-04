上海地鐵｜女孩疲憊坐「關愛座」 大媽連番扯帽逼讓座

上海地鐵一名大媽要求坐關愛座的女孩讓座被拒，動手掀對方帽子，並多次對女孩「指指點點」，事件在網上引發爭議。

據內媒報道，上海的李女士在社交媒體發布短片稱，上海11號線花橋站早繁忙時段，一名大媽因要求女孩讓出「愛心座」（港稱關愛座）遭拒，連翻動手掀女孩帽子。

目擊者李女士稱，她從花橋站（11號線起點站）上車後不久，就聽到車廂內傳來爭吵聲，起初並未在意，直到聽到有人喊「不要動手」才留意。

李女士說，她看到身穿黃色衣服的大媽反覆強調該座位是愛心座，要求女孩必須讓座，而女孩則解釋自己也非常疲憊，不想讓座，沒想到大媽情緒激動，直接上手掀了女孩的帽子，還多次用手戳向女孩頭部。

對於此事，李女士表示，她現場觀察到大媽的腿腳和肢體行動看起來並無不便；同時上海11號線早繁忙時段人流量很大，不少年輕人從花橋站到市區通勤單程就要近1小時，女生不願讓座的心情完全能理解，即使大媽確實有入座需求，也可以溫和溝通，或是找乘務員幫忙協調，動手掀帽子的行為實在不妥。

而地鐵工作人員回應稱，倡導文明乘車，可以主動讓座，但沒有普通乘客不可坐愛心專座的相關規定。

對此，網民紛紛留言熱議，有人支撐女孩：「年輕人，尊老愛老愛幼是應該的，但是，老人不能倚老賣老。」「年輕人身體不舒服、特別累的時候也應屬『弱』或『病』的範疇，坐此位置也未嘗不可。」「坦白說可能這些年輕人上班也挺累的，所以大家都不想動。」

不過，也有人稱女孩應該讓座：「見了老年人或者殘疾人坐在老弱病殘座上不主動讓坐，被戳兩下有什麼了不得。該戳。」「愛心座椅確實應該老弱病殘孕優先使用的啊，這也成問題了？」「現在年輕人不如十幾年前的年輕人願意讓座了，甚至愛心座也要佔著。」